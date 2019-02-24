24.02.2019 | 11:41

Взрослые мужчины с большим опытом работы чувствовали себя немного неловко - в колледже архитектуры и строительства они начали подготовку к региональному чемпионату «Молодые профессионалы».

Казалось бы, по возрасту они для «Молодых профессионалов» не подходят, но в 2019-м в чемпионат впервые включили категорию «50+». Состязания пройдут по стандартам WorldSkills и называются «Навыки мудрых». У Андрея Правдина стаж 33 года, он каменщик и от возможности показать, на что способен, решил не отказываться.

«Начальство предложило - мы не отказались, нас четыре человека из бригады. А для чего это надо, не знаю. Проверить свои профессиональные качества!» - высказал предположение каменщик Андрей Правдин.

Пока у мужчин идут тренировочные сборы. Также готовятся специалисты 50+ и по другим направлениям. Соревнования намечены на март. Каменщикам нужно будет сделать следующее.

«В рамках соревнований в течение восьми рабочих часов они выкладывают модуль из кирпича. Выполнение этого модуля предполагает фигурную кладку, кладку из цветного кирпича, резку кирпича», - перечислила главный эксперт по компетенции «Кирпичная кладка» Любовь Балабина.

Победители регионального этапа чемпионата смогут поехать на всероссийский. Исключение как раз и составят каменщики старше 50 лет: компетенцию «Кирпичная кладка» придумали в Пензенской области, в других регионах ее пока нет.