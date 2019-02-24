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Общество | Мэр Пензы: Управляющие компании должны вывозить снег из дворов

24.02.2019|13:57
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал более тщательно контролировать вывоз снега из дворов. Об этом он заявил во время объезда Заводского района города в воскресенье, 24 февраля.

«Управляющие компании должны обеспечивать не только очистку дворов, но и своевременный вывоз снега. Весной он начнет таять, и вода пойдет в подъезды. Организациям нужно заранее обезопасить дома от возможных подтоплений», - подчеркнул мэр, увидев снежные валы возле подъездов.

По его мнению, главы районных администраций должны обходить проблемные участки и следить за выполнением поручения. Если уборке мешает брошенный транспорт, нужно вместе с правоохранительными органами решать и эту проблему.

«Кроме того, актуальной остается тема ликвидации наледи и сосулек с крыш многоквартирных домов. Градоначальник указал, что в отношении компаний, игнорирующих требования по содержанию придомовой территории, следует направлять претензии в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|24.02.2019 14:12|

Во-первых, сегодня не понедельник, чтобы нести всякую пургу..

Во-вторых для этого по понедельникам другой деятель есть.

Гость|24.02.2019 14:31|

А за чей счёт господин мЭр производит вывоз? В тарифе нет такой статьи

Гость|24.02.2019 14:32|

penzainform.ru писал(a):

Если уборке мешает брошенный транспорт, нужно вместе с правоохранительными органами решать и эту проблему.
Тазобраки сходу нужно сразу вести в чермет, чего там с этим хламом то разбираться ?

Гость|24.02.2019 14:34|

Гость писал(a):

В тарифе нет такой статьи
Завтра же будет, её сделать 2 клика мышью.

Гость|24.02.2019 14:38|

Переплюнул главного шута.

Гость|24.02.2019 14:41|

Серьёзно? Ржу сквозь слёзы. Кто тебя только на пост этот поставил, клоун.

Гость|24.02.2019 14:44|

белозерзцев, почём нынче место олуха?

Гость|24.02.2019 14:45|

чувак при погонах, но армии не нюхал

Гость|24.02.2019 14:47|

фэсэбэшный ставленник

Гость|24.02.2019 14:50|

Ну настоящий шут!!!!!

Гость|24.02.2019 15:00|

Весь город уже понял что обращаться в Госжилтехинспекцию бестолку.там не чего не решают

Пожиратели бюджета

Имя: Гость
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