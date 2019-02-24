24.02.2019 | 13:57

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал более тщательно контролировать вывоз снега из дворов. Об этом он заявил во время объезда Заводского района города в воскресенье, 24 февраля.

«Управляющие компании должны обеспечивать не только очистку дворов, но и своевременный вывоз снега. Весной он начнет таять, и вода пойдет в подъезды. Организациям нужно заранее обезопасить дома от возможных подтоплений», - подчеркнул мэр, увидев снежные валы возле подъездов.

По его мнению, главы районных администраций должны обходить проблемные участки и следить за выполнением поручения. Если уборке мешает брошенный транспорт, нужно вместе с правоохранительными органами решать и эту проблему.

«Кроме того, актуальной остается тема ликвидации наледи и сосулек с крыш многоквартирных домов. Градоначальник указал, что в отношении компаний, игнорирующих требования по содержанию придомовой территории, следует направлять претензии в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области», - сообщили в пресс-службе мэрии.