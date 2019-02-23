23.02.2019 | 16:40

Пешеходы и водители были солидарны - никто не рисковал нарушить правила дорожного движения после голосовых предупреждений и под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД.

Однако только в первые месяцы 2019 года к административной ответственности привлечено 525 водителей за то, что не пропустили людей, пересекающих проезжую часть в установленном месте. Тем не менее безответственных ходоков оказалось почти в три раза больше: на них составлено 1 300 протоколов.

«Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают», - отметила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Олеся Сатыренко.

В январе 2019 года в Пензе зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Один из них погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести.