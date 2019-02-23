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Общество | За убитую в Земетчинском районе косулю тамбовчанин оштрафован на 35 000 рублей

23.02.2019|12:33
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Земетчинский районный суд освободил от уголовной ответственности жителя Тамбовской области, обвиняемого в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба.

24 ноября в Земетчинском охотничьем хозяйстве тамбовчанин с помощью двух охотничьих собак выследил в лесопосадках самку косули и убил ее из своего ружья. Лицензии на охоту у него не было.

Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил 200 тысяч рублей. Подсудимый полностью возместил его.

Браконьер признал свою вину, раскаялся и попросил прекратить уголовное дело и назначить ему штраф.

Суд учел, что преступление было совершено впервые, а подсудимый имеет исключительно положительные характеристики как с места жительства, так и с работы.

В итоге с учетом имущественного положения мужчины и его семьи ему назначен судебный штраф в размере 35 000 рублей.

«Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Земетчинского районного суда.

Источник — фото: minleshoz.pnzreg.ru/
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Гость|23.02.2019 12:54|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://gg.gg/presblog

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