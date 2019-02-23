23.02.2019 | 12:33

Земетчинский районный суд освободил от уголовной ответственности жителя Тамбовской области, обвиняемого в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба.

24 ноября в Земетчинском охотничьем хозяйстве тамбовчанин с помощью двух охотничьих собак выследил в лесопосадках самку косули и убил ее из своего ружья. Лицензии на охоту у него не было.

Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил 200 тысяч рублей. Подсудимый полностью возместил его.

Браконьер признал свою вину, раскаялся и попросил прекратить уголовное дело и назначить ему штраф.

Суд учел, что преступление было совершено впервые, а подсудимый имеет исключительно положительные характеристики как с места жительства, так и с работы.

В итоге с учетом имущественного положения мужчины и его семьи ему назначен судебный штраф в размере 35 000 рублей.

«Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Земетчинского районного суда.