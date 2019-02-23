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Общество | В Пензенской области предпенсионеров обучат на трактористов и бухгалтеров

23.02.2019|10:27
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14 жителей Пензенской области предпенсионного возраста из Бековского, Городищенского, Камешкирского и Неверкинского районов овладеют новыми профессиями.

Они станут бухгалтерами, трактористами, операторами котельной, делопроизводителями, контрактными управляющими. Срок профессионального обучения составит от одного до трех месяцев.

Овладеть новыми профессиональными навыками могут как работающие предпенсионеры, так и находящиеся в поисках трудового места и обратившиеся в службу занятости.

«Незанятым гражданам, ищущим работу, во время обучения выплачивается стипендия в размере МРОТ - 11 280 руб. В Пензенской области в 2019 году планируется обучить около 500 граждан предпенсионного возраста», - сообщили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

Источник — фото: trud.pnzreg.ru
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Гость|23.02.2019 10:43|

Обучат и куда они пойдут? Работы нет,куда они трудоустроятся?! Были бы рабочие места-бухгалтеров и трактористов пруд пруди. Только если где и появиться вакансия,то возьмут человека с большим опытом работы,а не новичка.

Гость|23.02.2019 10:53|

penzainform.ru писал(a):

«Незанятым гражданам, ищущим работу, во время обучения выплачивается стипендия в размере МРОТ - 11 280 руб.
Да,друзья,идите и учитесь на операторов котельных.От которых,кроме модулей,скоро ничего не останется.И,где работают только пенсионеры и предпенсионеры.Вакансий,практически,не бывает.И зарплата у вас будет не более стипендии.Учитывая переработку,ночные и праздничные.

Гость|23.02.2019 10:54|

На вице-мэров не обучают? Предпенсионеров?

Гость|23.02.2019 10:54|

Смешно. Кто интересно возьмёт на работу бухгалтером дедка лет 63-64 прошедшего двухмесячные курсы.

Гость|23.02.2019 10:54|

penzainform.ru писал(a):

Они станут бухгалтерами, трактористами, операторами котельной, делопроизводителями, контрактными управляющими. Срок профессионального обучения составит от одного до трех месяцев
С единороссов надо начинать, их на трактористов и скотников переучивать, "законотворцы" млин

Гость|23.02.2019 11:11|

а куда столько бухгалторов кто возьмёт-то

Гость|23.02.2019 11:18|

Как в Пензенской области установить Минимальный размер оплаты труда не менее

хотя бы десяти долларов в час

вот о чем нужно думать

и ведь это возможно осуществить практически при наличии ряда факторов

пятница

9:00-10:00

десять

долларов

10:00-11:00

десять

долларов

11:00-12:00

десять

долларов

12:00-13:00

десять

долларов

о б е д

14:00- 15:00

десять

долларов

15:00-16:00

десять

долларов

16:00-17:00

десять

долларов

Итого : семьдесят долларов за один рабочий день

а какая зарплата в Баден -Вюртемберге в Фленсбурге

в Германии вроде зарплата

порядка не менее 8,5 евро за один рабочий час

примерно так

пятница

9.00-10.00 8,5 евро

10.00-11.00 8,5 евро

11.00-12.00 8,5 евро

12.00-13.00 8,5 евро

13.00-14.00 обед

14.00-15.00 8,5 евро

15.00-16.00 8,5 евро

16.00-17.00 8,5 евро

Итого: 59,5 евро

а какая минимальная зарплата в час в день в Италии, Канаде, Германии, Дании, Швеции, Новой-Зеландии, Ирландии

Гость|23.02.2019 11:20|

Как заполнить бюджет Пензенской области, города Пензы миллиардами рублей.В короткий период времени.

Как в городе Пензе, Пензенской области создать условия на законодательном уровне для самостоятельной самоорганизации миллионов частных, индивидуальных рабочих мест, мини -цехов, мини-предприятий, мини-магазинов-фермеров, мини-магазинов.

В короткий период времени. Не привлекая при этом ни одной копейки из Федерального бюджета Российской Федерации. Для этого всего лишь необходимо видоизменить действующее законодательство.

Т.е. печатается Прошение "О рассмотрение законодательной инициативы"

Президенту Российской Федерации

П у т и н у

В л а д и м и р у

В л а д и м и р о в и ч у

тю8 800 200 2316 звонок безвозмездный

Председателю Правительства Российской Федерации

Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

Депутатам Пензенской Городской думы

Депутатам Пензенского Законодательного собрания

Министру финансов Пензенской области

Губернатору Пензенской области Белозерцеву И.А.

Прошение

В целях заполнения бюджета города Пензы, Пензенской области миллиардами рублей.В короткий период времени.

В целях самостоятельного создания миллионов рабочих мест, мини-цехов, мини-предприятий в городе Пензе, Пензенской области.

В короткий период времени.

Без привлечения денежных средств из федерального бюджета.

Прошу Вас, разглядеть законодательную инициативу.

Прошу Вас, разрешить физическим, юридическим лицам применять в предпринимательской исследовательской, научной, изобретательской, производственной деятельности:

-сараи;

-гаражи;

-крыши жилых, производственных зданий;

-подвалы жилых, производственных зданий;

-придомовую территорию около жилых домов для установки автолавок фермеров, передвижных мини-магазинов фермеров;

- придомовую территорию около жилых домов для взимания денежной оплаты за ежедневную стоянку автомототранспорта;

-земельные участки применяемые для теплотрасс, линий электрокабелей для установки передвижных автолавок фермеров, передвижных мини-магазинов фермеров;

С соблюдением ГОСТ подготовленных для этих видов

Гость|23.02.2019 11:23|

ничего здесь никогда

неизмениться

бежать отсюдова нужно

Гость|23.02.2019 11:24|

Гость писал(a):

С единороссов надо начинать, их на трактористов и скотников переучивать, "законотворцы" млин
лучше их отправить каналы строить и лес рубить))

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