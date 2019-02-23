23.02.2019 | 10:27

14 жителей Пензенской области предпенсионного возраста из Бековского, Городищенского, Камешкирского и Неверкинского районов овладеют новыми профессиями.

Они станут бухгалтерами, трактористами, операторами котельной, делопроизводителями, контрактными управляющими. Срок профессионального обучения составит от одного до трех месяцев.

Овладеть новыми профессиональными навыками могут как работающие предпенсионеры, так и находящиеся в поисках трудового места и обратившиеся в службу занятости.

«Незанятым гражданам, ищущим работу, во время обучения выплачивается стипендия в размере МРОТ - 11 280 руб. В Пензенской области в 2019 году планируется обучить около 500 граждан предпенсионного возраста», - сообщили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии региона.