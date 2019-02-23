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Общество | В Пензенской области дорожники готовятся к половодью

23.02.2019|11:46
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До 1 марта в Пензенской области на всех дорогах межмуниципального и межрегионального значения должны быть очищены водопропускные трубы, а до 10 марта - расчищены обочины.

Такую задачу поставил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев на рабочем совещании, посвященном противопаводковым мероприятиям на автотрассах.

На каждом дорожном предприятии должны быть созданы аварийные бригады, укомплектованные спецтехникой для ликвидации последствий возможного подтопления проезжей части.

Кроме того, этим организациям необходимо заготовить мешки с песком и создать аварийный запас щебня.

«Главам районов будут направлены рекомендательные письма о проведении противопаводковых мероприятий на автодорогах муниципального значения», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

В апреле 2018 года в Иссинском районе провалился подмытый талыми водами участок автодороги между селами Знаменская Пестровка и Никольская Пестровка. Ширина и глубина провала составили 4,5 метра. Без асфальтированного дорожного сообщения остались два населенных пункта - всего 68 домов, в которых проживали 96 человек.

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Гость|23.02.2019 12:18|

Мешки с песком-главное оружие против половодья. Молодцы.

Гость|23.02.2019 12:30|

На Попова уже подготовились, особенно на перекрестке с Ленинградской и в 50 м окрест.

Кстати, "островок деильной безопасности" напротив Дома офицеров и ремонт дорожного полотна делали не далее как осенью.

Гость|23.02.2019 12:39|

молитва лучшая подготовка к половодью

Гость|23.02.2019 12:52|

К зиме эти негодяи тоже готовились

Гость|23.02.2019 12:52|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://gg.gg/presblog

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