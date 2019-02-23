23.02.2019 | 11:46

До 1 марта в Пензенской области на всех дорогах межмуниципального и межрегионального значения должны быть очищены водопропускные трубы, а до 10 марта - расчищены обочины.

Такую задачу поставил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев на рабочем совещании, посвященном противопаводковым мероприятиям на автотрассах.

На каждом дорожном предприятии должны быть созданы аварийные бригады, укомплектованные спецтехникой для ликвидации последствий возможного подтопления проезжей части.

Кроме того, этим организациям необходимо заготовить мешки с песком и создать аварийный запас щебня.

«Главам районов будут направлены рекомендательные письма о проведении противопаводковых мероприятий на автодорогах муниципального значения», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

В апреле 2018 года в Иссинском районе провалился подмытый талыми водами участок автодороги между селами Знаменская Пестровка и Никольская Пестровка. Ширина и глубина провала составили 4,5 метра. Без асфальтированного дорожного сообщения остались два населенных пункта - всего 68 домов, в которых проживали 96 человек.