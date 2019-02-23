23.02.2019 | 15:43

«Земский учитель» - федеральная программа под таким названием начнет действовать уже с 2020 года. Основная ее цель - привлечь педагогически кадры в сельскую местность. Тем, кто решится на такой переезд и будет работать в школе, выплатят по миллиону рублей.

С такой инициативой выступил президент. По мнению Владимира Путина, это поможет решить проблему нехватки кадров в современной школе.

В образовательных учреждениях Пензенской области не хватает 41 педагога - это всего лишь 1% от числа тех, кто работает. В следующем учебном году в школах ждут молодых специалистов.

Людмила Ефимова после окончания вуза (а было это восемь лет назад) приехала в свое село, там же трудоустроилась учителем начальных классов.

«Первые три года я считалась молодым специалистом и в течение всего этого времени получала материальную поддержку от государства в размере 35 000 рублей. На данный момент мой стаж работы составляет восемь лет, и в этом году я делаю второй выпуск начальных классов», - рассказала учитель начальных классов школы им. В. М. Покровского (с. Вазерки).

В ноябре 2019 года школа отметит 30-летний юбилей. На протяжении всего этого времени там кипит жизнь на уроках, раздаются детский смех и шутки на переменах. За последние годы учреждение претерпело серьезные изменения.

«В 2012 году мы по программе модернизации общего образования Российской Федерации отремонтировали столовую и поменяли все оборудование. В прошлом году мы попали в областную программу губернаторскую развития территорий и инфраструктуры Пензенской области», - отметила директор школы им. В. М. Покровского Ольга Коновалова.

В 2018 году капитально отремонтировали кровлю, заменили все окна и двери, в атмосфере комфорта и доброжелательности учатся 300 ребят (это 15 классов). Дети - не только из Вазерок: на специальном автобусе привозят школьников из Проказны и Пыркино.

Эта сельская школа ничем не уступает городским образовательным учреждениям. Учителя по всем предметам есть, техническое оснащение - на достойном уровне. По одной из программ получили компьютерное оборудование. О необходимости доступа школ к высокоскоростному Интернету Владимир Путин также говорил в своем послании.