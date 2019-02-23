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Общество | Слушатели «Радио 101.8» смогли пострелять в его диджеев

23.02.2019|17:52
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От приветов и поздравлений - к выяснению отношений: слушатели приготовились скрестить пейнтбольные маркеры с сотрудниками «Радио 101.8». Военно-патриотическую акцию приурочили ко Дню защитника Отечества. Ведущая «Стола заказов» Юлия Мельникова лезть под пули с краской не собиралась.

«Посмотрите на меня! Я надеюсь, что где-нибудь отсижусь сейчас в окопе... здесь есть, кстати, окопы? Надеюсь, что да, где же мне лежать», - отметила диджей «Радио 101.8».

А вот ее соперники были готовы к более решительным действиям. Свое умение побеждать каждый из них уже доказал, отправив на радио креативное СМС.

«Я прислала сообщение, что ни разу не играла, а муж играл. Поэтому хотела ему отомстить - тоже попробовать себя в этой игре, но муж со мной в команде. Он прислал сообщение, что хочет мне в лоб попасть», - рассказала слушатель «Радио 101.8» Екатерина Ручкина.

Первая же схватка показала, кто лучше бегает и стреляет. Один за другим представители масс-медиа покидали поле боя.

Участникам второй команды тоже не удалось уйти с площадки чистенькими.

«Реально больновато. Говорили, что так и будет, но реально больно! Впечатлений масса, правда, маска потеет, не видно, кто свой, кто чужой, палим во всех», - добавила слушатель.

В итоге уверенную победу со счетом 3:1 одержали слушатели «Радио 101.8». Диджеи пообещали взять реванш в следующий раз.

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