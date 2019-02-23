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Общество | Сделанные в Никольске плафоны установили на станции метро «Динамо»

23.02.2019|11:23
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Станцию «Динамо» московского метрополитена украсили плафоны, выполненные мастерами Никольского завода светотехнического стекла.

Плафоны из опалового (молочного) стекла установлены на лампах наружного освещения.

Точно такие плафоны украшали станцию в день ее открытия в 1938 году. Однако со временем они износились, и их заменили на круглые, более простые.

Теперь исторический облик станции восстановлен с помощью никольских мастеров, выполнивших заказ по чертежам, соответствующим тому времени.

«Следует отметить, что изделия Никольского завода светотехнического стекла уже не в первый раз участвуют в оформлении метрополитена и, судя по высокой оценке заказчика, сотрудничество будет продолжено», - сообщили в Министерстве промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

Источник — фото: prom.pnzreg.ru
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Гость|23.02.2019 11:53|

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