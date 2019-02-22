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Общество | Обитатели зоопарка примут в дар игрушки и предметы для досуга

22.02.2019|18:55
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Если вы хотите и можете помочь братьям нашим меньшим сделать их жизнь немного веселее и разнообразнее - все в ваших руках. Вы можете подарить питомцам Пензенского зоопарка особые игрушки для обогащения среды обитания.

«Животные не только сидят в клетках и едят, а им нужно как-то себя занимать, поэтому мы объявили акцию. Акция не имеет каких-то ограничений по времени, то есть в любое время может человек принести», - рассказала и. о. заведующего научно-просветительским отделом Пензенского зоопарка Карина Артамонова.

Исключаются предметы с мелкими деталями и использованные емкости из-под химикатов. Игрушки должны быть безопасными для здоровья зверей и птиц.

«Какие-то качели веревочные, гамаки для обезьян подойдут - очень любят обезьяны качаться на гамаках, на качелях, - какие-то веревочные лестницы, пластиковые бочки чистые, конусы дорожные», - перечислила Карина Артамонова.

Полный список можно найти на сайте зоопарка или в официальных группах соцсетей в Интернете.

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