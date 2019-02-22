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Общество | Заместитель главы города озвучил причины ухода из думы трех депутатов

22.02.2019|16:41
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Минус три народных избранника - кресла некоторых депутатов Пензенской городской думы опустели. Олег Ратников, Александр Пичугин и Андрей Долов на сессию, где решался вопрос о досрочном прекращении их полномочий, не явились. Причины, по которым они уходят, озвучил заместитель главы города Иван Краснов.

«Олег Борисович обратился с заявлением о досрочном прекращении его полномочий в связи с занятостью, текст заявления приложен», - сообщил он.

А вот мотивы, по которым думу покидают Андрей Долов и Александр Пичугин, иные.

«На основании представления прокуратуры Ленинского района города Пензы об устранении нарушения законодательства о противодействии коррупции и заявления губернатора Пензенской области от 21 февраля 2019 года», - добавил Иван Краснов.

Из-за данных в своих декларациях в 2017 году думу покинули Андрей Сакмаев, Борис Дрякин, Сергей Седов.

По трем округам были назначены довыборы, они прошли в единый день голосования в сентябре.

«Округ № 3 - Ратников Олег Борисович (67,94%), округ № 21 - Тактаров Николай Михайлович (53,81%) и округ № 28 - Долов Андрей Алексеевич», - озвучивал результаты председатель избирательной комиссии области Александр Синюков.

В августе 2018 года Василий Журавлев и Георгий Тюрин прекратили свои полномочия. Пожалуй, шестой созыв депутатов Пензенской городской думы войдет в историю как один из самых нестабильных. А впереди - выборы новой команды народных избранников в представительный орган власти.

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Гость|22.02.2019 19:31|

ЕР?

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