22.02.2019 | 11:45

В Пензе раскрываемость хищений с банковских карт в 2018 году составила 12%. Об этом заявил начальник городского управления МВД России Владимир Лысов на сессии думы в пятницу, 22 февраля.

По его словам, такие хищения почти всегда совершаются дистанционным способом, поэтому раскрытие преступления и задержание злоумышленника - процесс трудоемкий.

«Устанавливается владелец карты, на которую переведены деньги, отслеживаются движение средств и места их снятия. Нарабатываем практику, и раскрываемость растет», - пояснил Владимир Лысов.

В качестве обоснования он отметил, что в 2017 году удалось раскрыть только 4% подобных преступлений.

Сотрудники полиции неоднократно напоминали жителям области: информация о банковских картах и коды, приходящие в сообщениях, - сугубо конфиденциальная информация, которой нельзя делиться ни с кем. Тем не менее граждане верят «сотрудникам службы безопасности», утверждающим, что со счета исчезают деньги, или рассчитывают на «подарок», который преподнесет им банк. Они сообщают предназначенные исключительно для них сведения незнакомцам и в итоге лишаются денег.