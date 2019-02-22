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Общество | В Пензе полиция накапливает опыт раскрытия краж с банковских карт

22.02.2019|11:45
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В Пензе раскрываемость хищений с банковских карт в 2018 году составила 12%. Об этом заявил начальник городского управления МВД России Владимир Лысов на сессии думы в пятницу, 22 февраля.

По его словам, такие хищения почти всегда совершаются дистанционным способом, поэтому раскрытие преступления и задержание злоумышленника - процесс трудоемкий.

«Устанавливается владелец карты, на которую переведены деньги, отслеживаются движение средств и места их снятия. Нарабатываем практику, и раскрываемость растет», - пояснил Владимир Лысов.

В качестве обоснования он отметил, что в 2017 году удалось раскрыть только 4% подобных преступлений.

Сотрудники полиции неоднократно напоминали жителям области: информация о банковских картах и коды, приходящие в сообщениях, - сугубо конфиденциальная информация, которой нельзя делиться ни с кем. Тем не менее граждане верят «сотрудникам службы безопасности», утверждающим, что со счета исчезают деньги, или рассчитывают на «подарок», который преподнесет им банк. Они сообщают предназначенные исключительно для них сведения незнакомцам и в итоге лишаются денег.

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