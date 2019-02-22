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Общество | В Пензе планируют отремонтировать здание управления образования

22.02.2019|11:30
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В Пензе отремонтируют здание городского управления образования, расположенное на улице Володарского, 5. Об этом сообщил глава города Николай Тактаров на сессии думы, состоявшейся в пятницу, 22 февраля.

Такой подарок город решил сделать управлению в связи с его 100-летием, которое отмечалось в феврале. По словам Николая Тактарова, это произойдет, «как только изыщутся деньги».

«Юрий Александрович (начальник управления Юрий Голодяев. - Прим. ред.) - скромный человек, он цифру озвучил предварительную. Я думаю, за нее не выйдем», - заявил глава города.

В Пензе отдел народного образования был создан 15 февраля 1919 года. Как сообщается на сайте управления, эта дата проставлена в предисловии к описи фонда документов городского отдела народного образования в Государственном архиве Пензенской области.

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Гость|22.02.2019 12:25|

Пусть Голодяев за свои деньги ремонтирует . С родителей в школе на окна на ремонт собирают вот и он пусть раскошелится .

Имя: Гость
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