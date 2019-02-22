22.02.2019 | 19:10

Как театр начинается с вешалки, так обо всей системе здравоохранения начинают судить по поликлинике. Именно этому первичному звену уделил особое внимание президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Во многих медицинских учреждениях невозможно быстро попасть к специалисту из-за огромных очередей.

Поэтому глава государства поручил внести изменения в порядок приема посетителей, работы врачей и регистратуры. Проект «Бережливая поликлиника» уже был экспериментально запущен в ряде регионов страны.

Так, на новые стандарты перешел детский консультативно-диагностический центр Пензенской областной клинической больницы имени Н. Ф. Филатова.

«Мы убрали мешающие общению пациента и регистратора окошки, сделали более комфортные зоны пребывания для малышей, более удобно расположили гардероб и ввели в работу систему электронной очереди, которая позволяет очень быстро определить пациенту его очередность для получения необходимой консультации регистратора и медицинской карточки», - сообщил главный врач больницы Максим Баженов.

«Мы приехали первый раз из Никольского района, для нас это все удобно», - отметила жительница Никольского района Светлана Обличенко.

«У нас очень большой процесс произошел в реорганизации некоторых кабинетов врачей-специалистов. Кабинет уролога у нас теперь - это сам кабинет, смотровая и кабинет урофлоуметрии, в котором проводится обследование», - рассказала заведующая детским консультативно-диагностическим центром Ольга Смирнова.

Новое оборудование сотрудники уже в шутку назвали «волшебный унитаз». Медицинская сантехника подключена к компьютеру, благодаря чему можно сразу выяснить, что конкретно беспокоит маленького пациента и точно назначить лечение.

Также модернизирован кабинет отоларинголога. Благодаря ЛОР-комбайну можно проводить эндоскопические исследования.

Светло, уютно и в детской поликлинике № 2. Она вошла в федеральный проект в качестве пилотной еще в 2017 году.

«До «Бережливой поликлиники» было столпотворение в регистратуре, люди могли ожидать очереди в течение 24 минут - мы проводили хронометраж. Сейчас это занимает 1-2 минуты максимум, очередности нет», - заключила заведующая поликлиникой Татьяна Медведева.

К 2021 году, по предложению президента, на новые стандарты работы должны перейти все детские поликлиники.