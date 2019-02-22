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Общество | В Пензе определен порядок голосования за объекты для благоустройства

22.02.2019|13:06
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1 марта 2019 года с 08:00 до 19:00 в Пензе пройдет голосование за выбор общественных территорий для участия в программе «Формирование современной городской среды».

К рассмотрению предлагается семь объектов благоустройства: набережная реки Суры, Фонтанная и Соборная площади и четыре сквера - имени Пушкина, «Копилка пословиц», на улице Славы и за дворцом единоборств «Воейков».

«Отдать свой голос за полюбившееся место могут пензенцы старше 14 лет. Участник голосования предъявляет паспорт, получает бюллетень, вносит любой знак в квадраты, соответствующие его выбору, и опускает его в урну для голосования», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Голосование будет проводиться в общеобразовательных учреждениях города - школах, гимназиях, лицеях, а также в школе-интернате № 1, центре образования, ДДЮТ и Центре технологического обучения.

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Гость|22.02.2019 13:16|

Уже проголосовано за соборную площадь, расходимся.

Гость|22.02.2019 13:32|

Гость писал(a):

Уже проголосовано за соборную площадь, расходимся
Щаззз

Гость|22.02.2019 13:46|

Когда в городе кроме центра что-нибудь начнут благоустраивать? Другие районы не имеют право жить в комфортной среде?!

Гость|22.02.2019 13:52|

Как можно включать в список победителя прошлогоднего такого же голосования? Из бюджета хотят "по просьбам трудящихся" изъять и прибрать к рукам сумму, уже вложенную в этот объект? Где прокуратура?

Имя: Гость
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