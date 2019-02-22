22.02.2019 | 13:06

1 марта 2019 года с 08:00 до 19:00 в Пензе пройдет голосование за выбор общественных территорий для участия в программе «Формирование современной городской среды».

К рассмотрению предлагается семь объектов благоустройства: набережная реки Суры, Фонтанная и Соборная площади и четыре сквера - имени Пушкина, «Копилка пословиц», на улице Славы и за дворцом единоборств «Воейков».

«Отдать свой голос за полюбившееся место могут пензенцы старше 14 лет. Участник голосования предъявляет паспорт, получает бюллетень, вносит любой знак в квадраты, соответствующие его выбору, и опускает его в урну для голосования», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Голосование будет проводиться в общеобразовательных учреждениях города - школах, гимназиях, лицеях, а также в школе-интернате № 1, центре образования, ДДЮТ и Центре технологического обучения.