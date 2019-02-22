22.02.2019 | 18:14

В областном клиническом центре крови с 23 Февраля поздравляли не только мужчин, но и женщин. Донор вне зависимости от пола и возраста - защитник Отечества, считают врачи. Визит кадетов, подарки и теплые слова стали неожиданным сюрпризом для добровольцев.

«В настоящее время в нашей базе около 50 000 доноров. Кто-то из них сдавал кровь один раз, кто-то приходит к нам регулярно, и хочу отметить, что в преддверии праздника наблюдается наплыв доноров», - сообщила менеджер по связям с общественностью областного центра крови Марина Матюкина.

«У меня почти все знакомые сдавали кровь хотя бы раз, некоторые еще и не раз сдают, и я тоже решил», - рассказал донор Константин Шигалин.

Примерили на себя роль донора и кадеты - пока шутя: пополнить банк крови они смогут, только когда им исполнится 18 лет.

Узнали школьники и о правилах, которых должен придерживаться донор. Ведь от качества его крови зависит жизнь другого человека.

«Надо хорошо питаться, вовремя вставать и ложиться, делать зарядку по утрам, есть здоровую пищу», - подчеркнули школьницы Елизавета и Кристина.

«Главное, чтобы вы знали: «Я здоров, и в любой момент, когда я узнаю, что понадобится моя помощь кому-то, я могу прийти и сдать кровь». Это будет огромная помощь», - отметила менеджер по связям с общественностью областного центра крови Марина Нелюдова.