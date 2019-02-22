22.02.2019 | 16:07

В пятницу, 1 марта, состоится плановое повышение цен на квартиры в строящихся домах холдинга «Термодом». Желающим стать новоселами следует поспешить купить жилье по действующим ценам.

Сейчас «Термодом» ведет продажи жилья в Городе Спутнике, в строениях № 68 (второй дом ЖК «Оригами»), 42 (одноподъездный дом между Светлой, 11, и Олимпийской, 8) и 52 (дом на пересечении улиц Светлой и Радужной). Еще один дом - «Лесная симфония» - возводится в Заречном.

Каждый из объектов имеет ряд преимуществ. Например, строение № 68 - это особая атмосфера и двор в стиле оригами.

42-е строение отличают уникальные планировки, новые для Спутника. Их разработали специалисты «Термодома», исходя из запросов покупателей. В продаже имеются трехкомнатные квартиры площадью 62,9 кв. м и 72,8 кв. м.

52-е строение характеризует удобное расположение и развитая инфраструктура. На первом этаже будут размещаться офисы ведущих банков, сетевые супермаркеты продуктов и другие коммерческие организации.

Жилой дом «Лесная симфония» расположен в зеленой зоне с чистым воздухом. Его окружают деревья и кусты, неподалеку разбиты скверы.

Если говорить о ценах, то сейчас студия в ЖК «Оригами» площадью 20,1 кв. м стоит 808 тыс. рублей, однокомнатная квартира площадью 33,7 кв. м продается за 1 млн 323 тыс. рублей.

В 42-м строении однокомнатная квартира площадью 41,1 кв. м стоит 1 млн 412 тыс., двухкомнатная (51 кв. м) - 1 млн 903 тыс. рублей.

В строении № 52 однокомнатная квартира площадью 39,8 кв. м продается за 1 млн 498 тыс., двухкомнатная (58,2 кв. м) - за 2 млн 205 тыс. рублей.

В «Лесной симфонии» можно купить студию площадью 27,22 кв. м за 1 млн, однокомнатную квартиру площадью 34,31 кв. м - за 1 млн 225 тыс. рублей.

Цены указаны при условии единовременной оплаты 100% стоимости квартиры.

Узнать больше о строящихся и сданных домах, ценах и подробностях продажи квартир можно в офисах на улицах Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, и проспекте Строителей, 82 (Пенза), а также на проспекте 30-летия Победы, 47 (г. Заречный). Телефон 28-28-20.

Застройщик домов № 68 и 52 - ООО ПКФ «Термодом», проектные декларации размещены на сайте termodom-pnz.ru. Застройщик «Лесной симфонии» - ООО ПКФ «Теплый дом», с проектными декларациями можно ознакомиться на сайте tepliydom.me. Застройщик дома № 42 - ООО СЗ «Земстрой», проектные декларации на сайте ooo-zemstroy.ru. Все застройщики входят в строительный холдинг «Термодом».