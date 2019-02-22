22.02.2019 | 12:02

Многие водители паркуются на улицах Пензы с нарушением правил дорожного движения. Об этом шла речь на сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 22 февраля.

В пример депутаты привели фуру, припаркованную на проспекте Победы в районе магазина «Василек»: она стоит там с осени и занимает почти полосу.

По словам начальника УМВД России по городу Пензе Владимира Лысова, с каждым годом с улиц эвакуируют все больше автомобилей нарушителей. Так, в 2017-м на штрафстоянку увезли 5 900 автомобилей, а в 2018-м - уже 6 500.

В отношении неправильно припарковавшихся водителей большегрузов было составлено 52 протокола.

«Одной из причин таких нарушений является отсутствие в Пензе специализированных мест для парковки», - отметил начальник городского УМВД.

Также нет в городе и специальных эвакуаторов, которые могли бы увозить большегрузы. Поэтому сейчас на водителей составляются протоколы и с ними проводятся профилактические беседы.

В октябре 2018 года на улице Чаадаева глубокой ночью Mitsubishi Lancer врезался в припаркованную у обочины фуру Scania. Водитель легкового автомобиля погиб.