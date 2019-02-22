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Общество | С улиц Пензы за год эвакуировали 6 500 автомобилей

22.02.2019|12:02
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Многие водители паркуются на улицах Пензы с нарушением правил дорожного движения. Об этом шла речь на сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 22 февраля.

В пример депутаты привели фуру, припаркованную на проспекте Победы в районе магазина «Василек»: она стоит там с осени и занимает почти полосу.

По словам начальника УМВД России по городу Пензе Владимира Лысова, с каждым годом с улиц эвакуируют все больше автомобилей нарушителей. Так, в 2017-м на штрафстоянку увезли 5 900 автомобилей, а в 2018-м - уже 6 500.

В отношении неправильно припарковавшихся водителей большегрузов было составлено 52 протокола.

«Одной из причин таких нарушений является отсутствие в Пензе специализированных мест для парковки», - отметил начальник городского УМВД.

Также нет в городе и специальных эвакуаторов, которые могли бы увозить большегрузы. Поэтому сейчас на водителей составляются протоколы и с ними проводятся профилактические беседы.

В октябре 2018 года на улице Чаадаева глубокой ночью Mitsubishi Lancer врезался в припаркованную у обочины фуру Scania. Водитель легкового автомобиля погиб.

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Гость|22.02.2019 12:32|

Эвакуируют легковушки,а когда грузовым транспортом займутся. Припаркован где попало. Коммерческому транспорту место загородном.

Гость|22.02.2019 12:42|

В деревне Пенза много чего не предусмотрено ...парковки, больницы, образование ...

Гость|22.02.2019 12:58|

Главное самый крутой храмик в Поволжье есть. И бородатый мужик на флаге

Гость|22.02.2019 13:03|

А за Петухом типа уже и не стоянка для фур?

Гость|22.02.2019 13:04|

ГИБДД снова не при чем?!?!?

Гость|22.02.2019 13:05|

А предусмотреть такие парковки - не судьба? Проще , что люди гибнут, врезаясь в такие нежданчики ?

Гость|22.02.2019 13:16|

"Главное самый крутой храмик в Поволжье есть. И бородатый мужик на флаге"

Это кто-Карл Маркс что ли? Или Вассерман?

Гость|22.02.2019 13:21|

на Советской площади давайте устроим парковку фур. Все равно площадь пропала, а так хоть польза будет!

Гость|22.02.2019 13:35|

В городе полно стоянок для фур,просто жалко им платить за стоянку,вот и кидают где захотят. Вообще надо запретить им въезд в город !

Гость|22.02.2019 13:36|

То есть население недостаточно платит транспортного налога и Платон, чтобы государство выполнило свои функции и построило парковки ?

Гость|22.02.2019 13:38|

То есть парковка на тротуарах и газонах это нормально!

Имя: Гость
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