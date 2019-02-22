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Общество | Открыта продажа билетов на авиарейсы Пенза - Симферополь

22.02.2019|14:42
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Открыта продажа билетов на рейсы из Пензы в Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационной промышленности Пензенской области.

С 1 июня воздушные суда авиакомпании «РусЛайн» будут летать каждую субботу.

Из Пензы самолет будет отправляться в 19:40 с прибытием в Симферополь в 22:00. Стоимость билета без учета сбора составит от 8 400 рублей.

В обратном направлении самолет будет вылетать в 16:40 и прибывать в Пензу в 19:00. Время в пути также составит 2 часа 20 минут. Стоимость билета составит от 7 300 рублей без учета сбора.

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Гость|22.02.2019 14:52|

С Саравиа всё получили за прошлогодние билеты?

Гость|22.02.2019 15:02|

Ура ! Крым наш ! А не пойду в агенство куплю тур со скидкой и не куда не полечу .

Очередной мега супер оператор банкротом станет . И все деньги сразу вернут за тур

Почти.

Гость|22.02.2019 15:10|

Гость|22.02.2019 14:52|

С Саравиа всё получили за прошлогодние билеты?

Лох трон .

Гость|22.02.2019 15:11|

Иж авиа цена 5300 я уже на август купил

Гость|22.02.2019 15:13|

Гость|22.02.2019 15:11|

Иж авиа цена 5300 я уже на август купил

И ты думаеш что самолёт полетит ?

Гость|22.02.2019 15:25|

Оставь надежды,всяк туда летящий...

Имя: Гость
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