22.02.2019 | 14:42

Открыта продажа билетов на рейсы из Пензы в Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационной промышленности Пензенской области.

С 1 июня воздушные суда авиакомпании «РусЛайн» будут летать каждую субботу.

Из Пензы самолет будет отправляться в 19:40 с прибытием в Симферополь в 22:00. Стоимость билета без учета сбора составит от 8 400 рублей.

В обратном направлении самолет будет вылетать в 16:40 и прибывать в Пензу в 19:00. Время в пути также составит 2 часа 20 минут. Стоимость билета составит от 7 300 рублей без учета сбора.