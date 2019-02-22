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Общество | Для реконструкции Комсомольского парка в Пензе потребуется новая документация

22.02.2019|10:44
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Реконструкцию парка культуры и отдыха «Комсомольский» обсудили депутаты на сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 22 февраля.

Проектно-сметная документация есть, но она устарела, поэтому необходимо заказывать изготовление новой. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Депутаты поинтересовались, откуда планируется взять деньги на реконструкцию. По словам заместителя мэра, город каждый год приводит в порядок один-два сквера в рамках программы «Создание комфортной городской среды».

Что касается сметной стоимости реконструкции, то в прежней документации она составляла больше 100 млн рублей. Однако по результатам экспертизы ее придется пересмотреть в связи с изменением цен на материалы.

В 2018 году парку культуры и отдыха «Олимпийский» было возвращено историческое название «Комсомольский». Зеленый уголок был создан 60 лет назад силами молодежи того времени и назван в честь Ленинского комсомола. Возвращение парку исторического имени было приурочено к 100-летнему юбилею со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.

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Гость|22.02.2019 11:21|

А муж Рябихиной в парке работает?

Гость|22.02.2019 11:30|

penzainform.ru писал(a):

Проектно-сметная документация есть, но она устарела, поэтому необходимо заказывать изготовление новой. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.
Ох вы деньги, деньги, деньги, рублики...,

Франки, фунты стерлинги да тугрики...

Ож, день-день-деньжата... - деньги, денежки...

Слаще пряника, милее девушки...,

Все ищут ответа, загадка жизни в чем...,

А мне плевать на это, я знаю что почем...

Гость|22.02.2019 12:19|

для реконструкции нужна не локументация а деньги

Имя: Гость
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