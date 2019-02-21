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Общество | В Пензе торговые центры перекидывают снег со своей земли на муниципальную

21.02.2019|09:33
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В среду, 20 февраля, на обсуждении подготовки к паводку, состоявшемся в администрации Пензы, одной из основных тем стал вывоз снега из города.

«Несмотря на то, что в текущем году силами муниципального предприятия «Пензадормост» уже вывезено более 300 тысяч кубометров снега, предстоит ликвидировать еще свыше 70 тысяч кубометров. Для этого следует привлечь дополнительную технику. Денежные средства для этих целей предусмотрены», - сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Также он отметил, что некоторые торговые центры сгребают снег со своей территории и устраивают сугробы на муниципальной земле, чтобы не тратиться на вывоз.

«Такие факты нужно выявлять и пресекать», - подчеркнул он.

Ранее отмечалось, что некоторые торговые центры и автосалоны при расчистке парковок не вывозили снег, поэтому при таянии могут быть затоплены соседние дома.

Также Виктор Кувайцев подчеркнул, что за эту зиму выпало больше снега, чем наблюдалось в последние тридцать лет, и призвал заблаговременно подготовиться к паводку: предусмотреть на случай эвакуации транспорт и пункты временного размещения, автономные источники электропитания, технику для откачки воды, плавсредства. Члены комиссии должны посетить все организации, в которых можно будет разместить эвакуированных людей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|21.02.2019 09:56|

Хитрят барыги?

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