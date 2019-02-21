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Общество | В Пензе определили победителей областного конкурса «Одаренные дети»

21.02.2019|16:36
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Заключительный день областного конкурса «Одаренные дети» собрал юных танцоров. Из Тамалинского, Лунинского, Колышлейского, Сердобского и других районов приехали 36 ребят, которые занимаются хореографией, показать свои лучшие номера. Выступления - соло и дуэтом.

«Первый раз проводим и решили в свободном таком развитии. Решили посмотреть, как на это отреагируют педагоги-преподаватели, что сами дети смогут нам показать, поэтому в первый раз у нас - свободная тема», - рассказала старший методист института регионального развития Людмила Жулева.

Нелли Смирнова из Сердобска занимается в хореографическом ансамбле «Колибри». На суд жюри представила классический танец.

«Мой номер назывался «Сильфида» - это очень легкий воздушный танец, это такая муза», - поделилась участница конкурса.

По оценке судейской команды, уровень юных артистов выше среднего. Лучших одаренных танцоров отметили наградами, а также дипломами.

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