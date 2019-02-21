21.02.2019 | 17:23

На следующий день после послания президента на встрече с губернатором говорили о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Пензенской области. Каждый застройщик мог рассказать о своих новых проектах и пожаловаться на трудности в их реализации.

«На следующий год мы планируем ввод большого дома - 50 000 квадратных метров на сегодняшний день (угловой дом по проспекту Победы напротив «Самолета»). Мы разработали проект благоустройства прилегающего парка Ульяновых, готовы сейчас презентовать», - сообщила генеральный директор ООО «СГ «Рисан» Ольга Канакина.

Самая важная проблема - обеспечение территорий инженерной и социальной инфраструктурой. Власть оказывает поддержку компаниям, выделяя деньги на строительство школ, детских садов, дорог, канализации, водопровода.

«У нас есть для решения этой проблемы подпрограмма стимулирования развития жилищного строительства, где мы 65 на 35 с муниципалитетами финансируем. Мы в этом году решили вопрос по участию нашей области в федеральной программе», - отметил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Совместная задача - в регионе к 2024 году ввести в эксплуатацию 1 миллион 343 тысячи квадратных метров жилья. В 2019 году нужно сдать 985 тысяч квадратных метров. По словам губернатора, это должны быть современные микрорайоны с развитой инфраструктурой.

«Я вижу, что строительные компании в первую очередь хотят продать жилье, а потом люди приходят к власти и говорят: а где школа, а где садик? Поэтому сегодня абсолютно правильно мы поднимали вопросы строительства садиков, строительства школ, ФАПов», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Губернатор поручил разработать областную программу по поддержке жилищного строительства, с тем чтобы новое качественное жилье стало доступно для тысяч пензенских семей уже в ближайшие годы.