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Общество | Пензенцы обращаются к губернатору с вопросами о мусорной реформе

21.02.2019|12:25
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Жителей Пензенской области продолжает волновать новая система обращения с отходами. Об этом на своей странице в Twitter написал губернатор Иван Белозерцев.

«В твиттер поступают сообщения по вопросам обращения с ТКО. В регионе работает телефон горячей линии 8 (8412) 21-08-63. Ведется прием звонков по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО, своевременного вывоза мусора, установленных нормативов и тарифов, начисления платы», - сообщил он в четверг, 21 февраля.

Жители Пензенской области высказывают недовольство новой системой. Так, горожане, проживающие в многоквартирных домах, недоумевают, почему плата взимается «с квадрата», хотя отходы создают люди. Сельчане, никогда не видевшие мусоровоза на родных улицах, возмущаются начислениями, тем более что в некоторых случаях количество жителей в квитанциях не соответствует действительности.

На сайте регионального управления ЖКХ и ГЗН, помимо многоканального телефона кол-центра 8 (8412) 21-08-63, указаны номера организаций, отвечающих за сбор и ликвидацию отходов по зонам.

В зонах Восточной (Камешкирский, Лопатинский, Кузнецкий, Сосновоборский, Городищенский, Никольский, Неверкинский районы, городской округ Кузнецк) и Западной (Земетчинский, Нижнеломовский, Пачелмский, Наровчатский, Башмаковский, Спасский, Вадинский районы) этим занимается ООО «Экопром», телефон 8-800-600-01-58.

В Южной зоне (Колышлейский, Малосердобинский, Каменский, Белинский, Бековский, Тамалинский, Сердобский районы) эти функции исполняет ООО «Вторма+»: 8-800-302-75-88, 32-84-13.

В Северной зоне (Пенза, Заречный, Пензенский, Мокшанский, Лунинский, Бессоновский, Шемышейский, Иссинский районы) задача возложена на ООО «Управление благоустройства и очистки», телефон 45-00-20.

20 февраля Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию признал, что в этой сфере необходимо навести порядок, избавившись от «мутных структур», которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли. «Если все сведется к росту платы за вывоз мусора - это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги», - отметил Путин.

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Гость|21.02.2019 12:43|

Ну и ?

Иван Александрович, что дальше?

Гость|21.02.2019 12:45|

Идите слушать орган.

Гость|21.02.2019 12:47|

Эх Россия... Сначало корову купим ,потом сарай строим....

Гость|21.02.2019 12:48|

пойду напишу, пускай пинком выкинут его.

Гость|21.02.2019 12:51|

Словоблудие

Гость|21.02.2019 12:58|

Когда прорыва ждать?

Гость|21.02.2019 12:58|

Я так понимаю мусорная реформа назрела?

Гость|21.02.2019 13:00|

Ну и когда соизволит губер отреагировать на обращение граждан, как положено в 30 дневный срок.

Гость|21.02.2019 13:01|

Гость писал(a):

Когда прорыва ждать?
Одной яйцо уже оторвало.

Гость|21.02.2019 13:01|

А где мусороперерабатывающие заводы находятся?

Имя: Гость
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