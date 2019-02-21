21.02.2019 | 13:46

В среду, 27 февраля, пензенцы смогут проверить здоровье во дворце спорта «Буртасы» на проспекте Строителей. Акция пройдет в рамках месячника «Защити себя - сохрани жизнь!», приуроченного к Всемирному дню борьбы против рака.

Всех желающих будут ждать с 12:00 до 14:00. Посетители смогут обратиться к специалистам областного центра медицинской профилактики, клинического центра специализированных видов медпомощи и онкологического диспансера.

«Помимо традиционных обследований (определение индекса массы тела и артериального давления, уровня глюкозы и холестерина в крови), участники акции смогут пройти дерматоскопию и побывать на приеме у врача-онколога», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Также пензенцы смогут получить индивидуальные рекомендации по коррекции факторов риска от специалиста по медицинской профилактике.