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Общество | Пензенцев приглашают в «Буртасы» проверить здоровье

21.02.2019|13:46
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В среду, 27 февраля, пензенцы смогут проверить здоровье во дворце спорта «Буртасы» на проспекте Строителей. Акция пройдет в рамках месячника «Защити себя - сохрани жизнь!», приуроченного к Всемирному дню борьбы против рака.

Всех желающих будут ждать с 12:00 до 14:00. Посетители смогут обратиться к специалистам областного центра медицинской профилактики, клинического центра специализированных видов медпомощи и онкологического диспансера.

«Помимо традиционных обследований (определение индекса массы тела и артериального давления, уровня глюкозы и холестерина в крови), участники акции смогут пройти дерматоскопию и побывать на приеме у врача-онколога», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Также пензенцы смогут получить индивидуальные рекомендации по коррекции факторов риска от специалиста по медицинской профилактике.

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Гость|21.02.2019 13:57|

Что значит слово "буртасы"?

Имя: Гость
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