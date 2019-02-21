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Общество | Пензенцам напомнили об умерших от гриппа и ОРВИ знаменитостях

21.02.2019|16:31
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В региональном управления Роспотребнадзора в период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ решили напомнить жителям Пензенской области об известных людях, умерших от простуды, гриппа и их осложнений.

Знаменитый химик, создатель периодической системы химических элементов Дмитрий Менделеев (1834-1907) дожил до 73 лет и умер от воспаления легких, которое началось у него после простуды.

Первая в России женщина-математик Софья Ковалевская (1850-1891) скончалась всего в 42 - от осложнений после перенесенного гриппа.

Российский военный инженер Леонид Капица (1864-1919), политический и государственный деятель Яков Свердлов (1885-1919) и одна из первых русских кинозвезд Вера Холодная (1893-1918) умерли от тяжелой формы «испанки».

Легендарный советский штангист Леонид Жаботинский (1938-2016) перенес инсульт, а затем грипп. Чемпион Европы и мира скончался от осложнений.

Первый президент США Джордж Вашингтон (1732-1799) простудился, затем последовала пневмония, и он умер. Впрочем, его смерти способствовали и примененные методы лечения: кровопускание и обработка хлористой ртутью, отметили в управлении Роспотребнадзора, ссылаясь на Центр гигиенического образования населения.

Пока в Пензенской области (без учета Заречного) заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом на 73% ниже уровня эпидпорога, за неделю с 11 по 17 февраля зарегистрирован 21 случай гриппа (с начала сезона - 39).

В Заречном за те же семь дней грипп диагностировали у 16 человек - 10 детей и 6 взрослых (с начала сезона - 53 случая). Заболеваемость ниже эпидпорога на 23%.

В прошлом году эпидемия пришла в регион в марте.

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Гость|21.02.2019 16:44|

Это ненавязчивое рекламирование препаратов фармкомпаний или как?

Гость|21.02.2019 17:27|

Вы че там с дуба рухнели приводить примеры 1799года??????? Вы серьезно??? Т.е. уровень медицины тогда и сейчас у нас один и тот же????

Гость|21.02.2019 17:28|

В 1799 лучше была медицина, тогда пензенские шаражки не выпускали специалистов-медиков.

Гость|21.02.2019 17:35|

Гость писал(a):

примеры 1799года??????? Вы серьезно??? Т.е. уровень медицины
Вы дурачок?

Гость|21.02.2019 17:45|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog

Гость|21.02.2019 17:45|

Гость писал(a):

Гость|21.02.2019 17:35|

Гость писал(a):

примеры 1799года??????? Вы серьезно??? Т.е. уровень медицины

Вы дурачок?

Походу это вы круглый дурачек.И еще не только это..

Имя: Гость
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