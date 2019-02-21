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Общество | Медики-волонтеры помогли жителям Бековского района чтением книг

21.02.2019|09:21
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В Пензенской области возобновилась акция «Марафон добрых дел», стартовавшая в прошлом году в рамках всероссийского проекта #ДоброВСело. В среду, 20 февраля, медики-волонтеры выезжали в Бековский район.

Будущие врачи обошли дома местных жителей: кому-то измерили давление, кому-то помогли с диагностикой, кому-то прочли лекцию о здоровом образе жизни, кому-то просто почитали книжки.

«Основная цель проекта - повышение уровня жизни в муниципальных образованиях путем повышения доступности медицинских знаний и оказания помощи по благоустройству территории ФАПов.

Врачи и волонтеры едут в малонаселенные пункты, где до ближайшей больницы ехать далеко, и помогают жителям прямо на месте», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В 2018-м студенты побывали в селах Каменка и Обвал Тамалинского района, где оказали посильную помощь местным жителям, провели субботник в фельдшерско-акушерском пункте и навели порядок на прилегающей к нему территории. Всего добровольцы должны были посетить 12 сел в четырех районах области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|21.02.2019 09:44|

медикам надо людей лечить а не книжки читать или они библию и молитвы читали

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