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Общество | Автодром «Вираж» полностью готов к проведению зимних гонок

21.02.2019|18:13
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В ближайшие выходные любители высоких скоростей и ярких зрелищ смогут стать свидетелями борьбы за кубок Пензенской области по зимним трековым автогонкам.

«А-1600 - это, традиционно, переднеприводные автомобили, «восьмерки» (ВАЗ-2108) и «Калина». Дальше у нас будет открытый Кубок города Пензы по Д2-классике - это «Жигули», заднеприводные автомобили, также у нас еще заявилось четыре автомобиля Волга», - рассказал президент ФАСПО Александр Цыганков.

В общей сложности в заездах примут участие 25 гонщиков из Мордовии, Липецка, Тамбова и Пензы. Будут и знаменитые гости.

«Ожидаем прибытия нашего друга - почетного члена Федерации автоспорта Пензенской области, чемпиона мира Алексея Басова (Москва) в качестве наблюдателя за соревнованиями», - добавил Александр Цыганков.

«Провели огромную работу подготовительную на автодроме «Вираж». В течение двух-трех недель активно работала спецтехника. На сегодняшний момент стадион полностью готов к проведению мероприятий», - отметил заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

«Для зрителей были расчищены дорожки, чего давно не делалось. Для зрителей будут проходить конкурсы, будут заниматься детьми (если дети придут), предусмотрены интересные призы от спонсоров, и будет шоу», - заявил председатель совета ФАСПО Алексей Боучек.

Открытие соревнований - 24 февраля, в 11:00. Начало гонок в 11:30. Предварительные заезды пройдут накануне, 23 февраля, в полдень.

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Гость|21.02.2019 18:40|

Весна через неделю.АУ!!!

Имя: Гость
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