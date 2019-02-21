21.02.2019 | 16:04

На внеочередном заседании постоянной комиссии по бюджету Пензенской гордумы, состоявшемся в четверг, 21 февраля, обсуждались изменения денежных потоков в городской казне.

В частности, как доложила и. о. начальника Финансового управления Пензы Ирина Юрлова, 824 тысячи рублей, которые предполагалось направить на ремонт корпуса № 2 детсада на Набережной Реки Мойки, будут предоставлены из федерального бюджета.

Высвободившиеся средства планируется направить на реконструкцию моста через реку Суру в створе улицы Бакунина.

«Как подчеркнула докладчица, реконструкция предполагает приведение в порядок не только самого моста, но и подходов к нему от улиц Урицкого и Злобина», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.