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Общество | 824 000 руб. из бюджета Пензы направят вместо детсада на Бакунинский мост

21.02.2019|16:04
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На внеочередном заседании постоянной комиссии по бюджету Пензенской гордумы, состоявшемся в четверг, 21 февраля, обсуждались изменения денежных потоков в городской казне.

В частности, как доложила и. о. начальника Финансового управления Пензы Ирина Юрлова, 824 тысячи рублей, которые предполагалось направить на ремонт корпуса № 2 детсада на Набережной Реки Мойки, будут предоставлены из федерального бюджета.

Высвободившиеся средства планируется направить на реконструкцию моста через реку Суру в створе улицы Бакунина.

«Как подчеркнула докладчица, реконструкция предполагает приведение в порядок не только самого моста, но и подходов к нему от улиц Урицкого и Злобина», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.

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Гость|21.02.2019 16:16|

penzainform.ru писал(a):

824 тысячи рублей
этого даже на дырочки "пошпаклевать" не хватит там.

Гость|21.02.2019 16:17|

Гость писал(a):

824 тысячи рублей
На эти деньги лучше там у ЖД переезда поставить отбойник и знаки заблаговременно.

Гость|21.02.2019 16:18|

Хотя и дорога там в шаболы просто ... :(

Имя: Гость
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