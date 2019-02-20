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Общество | Жители Зари попросили мэра контролировать ремонт в их домах

20.02.2019|13:19
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Во вторник, 19 февраля, перед встречей с жителями микрорайонов Заря и Нефтяник глава администрации города посетил дома на улицах Новоселов и Сузюмова, в том числе те, в которых выявлены дефекты.

Сейчас ремонт идет в зданиях № 5 и 6 на улице Сузюмова. По дому № 111 на улице Новоселов есть судебное решение, однако оно добровольно не выполняется, поэтому исполнительный лист направлен в службу судебных приставов.

Что касается строений № 110, 112, 114 и 115, то межведомственная комиссия решила провести дополнительные экспертизы.

«На встрече с мэром жители попросили планировать работы комплексно, чтобы не приходилось несколько раз отпрашиваться с работы. Некоторые граждане обратились с просьбой контролировать качество устранения дефектов. Виктор Кувайцев подчеркнул, что по каждой квартире следует вести индивидуальный контроль», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|20.02.2019 13:50|

Всё полный крах придпет зареГде поручик там полный полный полный крах!

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