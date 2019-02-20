20.02.2019 | 13:19

Во вторник, 19 февраля, перед встречей с жителями микрорайонов Заря и Нефтяник глава администрации города посетил дома на улицах Новоселов и Сузюмова, в том числе те, в которых выявлены дефекты.

Сейчас ремонт идет в зданиях № 5 и 6 на улице Сузюмова. По дому № 111 на улице Новоселов есть судебное решение, однако оно добровольно не выполняется, поэтому исполнительный лист направлен в службу судебных приставов.

Что касается строений № 110, 112, 114 и 115, то межведомственная комиссия решила провести дополнительные экспертизы.

«На встрече с мэром жители попросили планировать работы комплексно, чтобы не приходилось несколько раз отпрашиваться с работы. Некоторые граждане обратились с просьбой контролировать качество устранения дефектов. Виктор Кувайцев подчеркнул, что по каждой квартире следует вести индивидуальный контроль», - сообщили в пресс-службе мэрии.