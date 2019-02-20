20.02.2019 | 14:59

Массовые лыжные гонки, соревнования на большом катке и счастливые от выступлений аниматоров дети - выходные в Спутнике вновь выдались насыщенными. Лыжные старты, которые собрали около 300 участников, прошли в субботу, 16 февраля.

Основную массу лыжников составили ученики ближайших к Спутнику школ. Возраст самых взрослых участников был солидным: Татьяна Зимина встала на лыжи 20 лет назад, когда вышла на пенсию. Жительница микрорайона Арбеково в прошлом году открыла для себя соревнования в Спутнике и теперь их не пропускает.

«Меня сюда внук привел. Лыжня здесь ровная, хорошая. В Спутнике мы бываем часто и летом. Район нам нравится, а уж для молодежи здесь очень хорошо», - поделилась впечатлениями Татьяна Зимина.

Турнир по лыжным гонкам в Спутнике проходит пятый год подряд. Дистанция равна длине тропы здоровья «Ритм» - 3 километра 200 метров.

«Бежать всегда хорошо и приятно, когда вокруг лес и вот такие пейзажи, как в Спутнике», - рассказал Алексей Теслик, ставший победителем среди мужчин.

«В Спутнике много внимания уделяется спортивным мероприятиям. И каждый выходной день насыщен событиями. Например, сегодня сразу после лыжных гонок ждем всех на семейный праздник у катка», - пояснил заместитель исполнительного директора ООО «Парк Спутника» Евгений Буздаков.

Несколько часов длилась праздничная программа в парке Спутника. Детей радовал аниматор, а взрослые участвовали в веселых конкурсах организаторов.

«У нас такой красоты нет», — резюмировал гость праздника Андрей Анищенко из Рузаевки.

Впереди еще много замечательных событий в жизни Спутника. Анонсы мероприятий размещены на сайте penza-sputnik.ru, а также в официальных аккаунтах Города Спутника в социальных сетях.