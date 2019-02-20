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Общество | В Пензе впервые организовали фестиваль «Сретенский бал школьников»

20.02.2019|17:34
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В Пензе впервые прошел фестиваль «Сретенский бал школьников», где учащиеся демонстрировали свои умения в нескольких направлениях: рисунок, слово, интеллектуальный турнир и хоровое пение.

«Школьники тоже изъявили желание организовать такое мероприятие на своем школьном уровне, управление образования нас поддержало. И это первое мероприятие, первый год, мы проводим в рамках апробации проекта. Если все получится (на что мы очень надеемся), то он будет ежегодным», - рассказала куратор проекта «Сретенский бал школьников» Светлана Вьюнова.

За право быть лучшими боролись более 400 участников - это около 30 общеобразовательных учреждений. Номера оценивали ведущие руководители художественных и музыкальных школ, педагоги дополнительного образования, хореографы, а также представители областной епархии.

«Сретение Господне - это двунадесятый праздник, слово с церковно-славянского языка переводится как «встреча». Задача этого конкурса-фестиваля - объединить школьников, чтобы они друг друга узнали, чтобы они сплотились, чтобы двигались к новым открытиям и подвигам», - отметил клирик Петропавловского храма г. Пензы Дмитрий Фадеев.

Вот уже 25 лет отмечают День православной молодежи, он совпадает с большим праздником - Сретением Господним. Поэтому бал и получил такое название.

Воспитать в детях лучшие духовные качества - цель мероприятия. А сами школьники с большим удовольствием открывали в себе новые таланты и способности.

«Я считаю, что главное - принять участие, показать, какие мы красивые, достойные, и погрузиться в такую старинную атмосферу», - рассудила ученица школы № 35 г. Пензы Алена Попова.

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