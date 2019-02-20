20.02.2019 | 13:09

В исправительной колонии № 7 в строящемся храме провели молебен во имя иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Его отслужил помощник начальника по организации работы с верующими протоиерей Антоний Шварев.

«По его словам, даже самым падшим людям икона открывает веру, помогает и дает возможность обрести спасение», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

В молебне, который был приурочен к престольному празднику в честь иконы, приняли участие осужденные, входящие в православную общину.

Храм на территории ИК-7 начали возводить в июне 2018 года. Сейчас на объекте, в строительстве которого задействованы осужденные, заканчивают отделку.

«За эти месяцы проведен масштабный объем работ, в начале лета планируется начать богослужения в новом красивом храме», - рассказал Антоний Шварев.