20.02.2019 | 13:49

Село Камышинка в Камешкирском районе изменило свое название. Под этим именем населенный пункт числился в Государственном каталоге географических названий и фигурировал в законах Пензенской области и уставе Новошаткинского сельсовета.

Однако, по данным администрации сельсовета, жители, юридические лица и объекты недвижимости зарегистрированы в селе c наименованием «Камышенка».

Правительство Пензенской области обратилось в Росреестр, и в итоге наименование села в Государственном каталоге географических названий было исправлено на «Камышенка». Теперь соответствующие изменения необходимо внести в региональные документы.

Законопроект, размещенный на сайте Законодательного собрания Пензенской области, депутаты рассмотрят на ближайшей сессии.

В 2016 году возник вопрос о правильном названии села Шелемис Кузнецкого района. Его жители специально провели собрание, чтобы решить, должно наименование писаться с одной или двумя буквами «с». В итоге название осталось прежним.