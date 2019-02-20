20.02.2019 | 17:49

Люди в форме и в гражданском обходили частный сектор Терновки. Особое внимание было приковано к домам, в которых проживают многодетные семьи. Сотрудники администрации Первомайского района, представители МЧС и ВДПО контролировали, все ли в порядке с пожарной безопасностью в жилье пензенцев.

«Ведем работу с гражданами, чтобы они не нарушали требования пожарной безопасности, то есть не курили в постели, следили за малолетними, несовершеннолетними детьми, чтобы те не хулиганили, не баловались спичками и зажигалками, и в том, что касается газовых и отопительных приборов», - отметил дознаватель ОНД и ПР ГУ МЧС РФ по Пензенской области Алексей Борисов.

У сотрудников Всероссийского добровольного пожарного общества важная миссия: в домах многодетных семей они бесплатно устанавливали специальные автоматические извещатели, которые в случае возгорания или задымления предупредят людей о смертельной опасности. Компактный прибор тут же проверяли в действии.

«У него есть дымовая капсула, которая определяет наличие дыма в помещении и выдает уже тревогу», - рассказал начальник участка Пензенского отделения ВДПО Максим Демин.

В рамках профилактического рейда всем жильцам напомнили о правилах пожарной безопасности и рекомендовали не пренебрегать сигнализацией. Почти незаметные устройства станут настоящим спасением, если вдруг придет беда.