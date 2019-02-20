20.02.2019 | 11:02

Во вторник, 19 февраля, на заседании комитета «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассматривалось выполнение показателей соответствующего национального проекта в Пензенской области.

Одним из них является заключение контрактов жизненного цикла. Это новшество, введенное в нацпроект, предусматривает комплексный подход: проектирование, строительство и последующее содержание объектов. Такой контракт еще называют сервисным.

В Пензенской агломерации должно быть заключено три подобных договора. Управление строительства и дорожного хозяйства региона подготовило контракт жизненного цикла по проектированию, устройству искусственного освещения и последующему его содержанию на участке автодороги, ведущей от пензенского микрорайона Ахуны до села Золотаревка Пензенского района.

«Имеется в виду отрезок с 21 км 350 м по 22 км 600 м», - уточнили в пресс-службе регионального минстроя.

Еще два объекта для заключения сервисных контрактов должен подготовить муниципалитет Пензы.