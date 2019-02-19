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Общество | Жители области смогут позвонить руководителю следственного управления

19.02.2019|09:20
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В среду, 20 февраля, руководитель регионального следственного управления Следственного комитета России Дмитрий Матушкин проведет прием обращений граждан по телефону.

Желающим связаться с Дмитрием Михайловичем можно позвонить с 15:00 до 16:00 по номеру 8 (8412) 36-13-24. Ответит сотрудник управления, которому следует сообщить персональные и контактные данные, суть обращения и другую необходимую информацию.

«После этого устанавливается непосредственное соединение с руководителем Следственного управления СК России по Пензенской области», - сообщили в ведомстве.

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