19.02.2019 | 09:20

В среду, 20 февраля, руководитель регионального следственного управления Следственного комитета России Дмитрий Матушкин проведет прием обращений граждан по телефону.

Желающим связаться с Дмитрием Михайловичем можно позвонить с 15:00 до 16:00 по номеру 8 (8412) 36-13-24. Ответит сотрудник управления, которому следует сообщить персональные и контактные данные, суть обращения и другую необходимую информацию.

«После этого устанавливается непосредственное соединение с руководителем Следственного управления СК России по Пензенской области», - сообщили в ведомстве.