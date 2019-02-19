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Общество | Житель Лебедевки возле дома вылепил семиметрового снеговика

19.02.2019|15:55
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Холодному, но веселому гиганту рады все жители Лебедевки. Семиметрового снеговика видно из любой точки села. А «породил» его в своем огороде Юрий Дворнин, ландшафтный дизайнер по профессии. При создании символа зимы он придерживался всех требований конкурса, объявленного в Интернете.

«Должно быть три шара, чтобы он не сосиской был, и оценивается по высоте: у кого выше, тот и будет выигрывать», - рассказал мужчина.

Юрий вместе с дочерью и другом работал над чудом снежного зодчества около недели. Весь снег с приусадебного участка ушел на создание этого героя.

«Пришлось сначала лопатой накидать кучу, потом построить каркас, тканью обтянуть (как бы квадрат) и туда уже закидывать снег, чтобы он не разваливался, а потом следующий ком так же уже надстраивается», - добавил мужчина.

Труднее всего далась голова: работать приходилось без страховки.

«Сделали подобие трапа из досок с той стороны и лестницу поставили. Было страшно уже наверху, упадешь, думаешь, мало не покажется. И доделывали, округляли», - объяснил ландшафтный дизайнер.

Юрий надеется выиграть в интернет-конкурсе на самого высокого снеговика. А еще он рассчитывает, что фигура будет напоминать о прошедшей зиме как минимум до мая - таять снежному кому придется долго.

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Гость|19.02.2019 18:54|

Прикольно! Молодцы! От души желаю победить!

Гость|19.02.2019 18:58|

А-А-А-А-А!! Монстры наступают! аааааа....

Гость|19.02.2019 19:05|

Да не боИсь, они людей не едят))

Имя: Гость
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