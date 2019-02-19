19.02.2019 | 15:55

Холодному, но веселому гиганту рады все жители Лебедевки. Семиметрового снеговика видно из любой точки села. А «породил» его в своем огороде Юрий Дворнин, ландшафтный дизайнер по профессии. При создании символа зимы он придерживался всех требований конкурса, объявленного в Интернете.

«Должно быть три шара, чтобы он не сосиской был, и оценивается по высоте: у кого выше, тот и будет выигрывать», - рассказал мужчина.

Юрий вместе с дочерью и другом работал над чудом снежного зодчества около недели. Весь снег с приусадебного участка ушел на создание этого героя.

«Пришлось сначала лопатой накидать кучу, потом построить каркас, тканью обтянуть (как бы квадрат) и туда уже закидывать снег, чтобы он не разваливался, а потом следующий ком так же уже надстраивается», - добавил мужчина.

Труднее всего далась голова: работать приходилось без страховки.

«Сделали подобие трапа из досок с той стороны и лестницу поставили. Было страшно уже наверху, упадешь, думаешь, мало не покажется. И доделывали, округляли», - объяснил ландшафтный дизайнер.

Юрий надеется выиграть в интернет-конкурсе на самого высокого снеговика. А еще он рассчитывает, что фигура будет напоминать о прошедшей зиме как минимум до мая - таять снежному кому придется долго.