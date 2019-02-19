19.02.2019 | 10:50

В Заречном на минувшей неделе грипп диагностировали еще у 16 человек - у 10 детей и 6 взрослых.

«Всего же с начала года такой диагноз, по словам начальника МСЧ-59 Андрея Капустина, был поставлен 53 горожанам. 45 из них не были привиты», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

В целом уровень заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом в закрытом городе ниже эпидпорога на 23%.

В Пензенский области (без учета Заречного) заболеваемость ОРВИ на 73% ниже уровня эпидпорога. За неделю с 11 по 17 февраля зарегистрирован 21 случай гриппа (с начала сезона - 39).