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Общество | В Заречном за неделю грипп выявили у 10 детей и 6 взрослых

19.02.2019|10:50
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В Заречном на минувшей неделе грипп диагностировали еще у 16 человек - у 10 детей и 6 взрослых.

«Всего же с начала года такой диагноз, по словам начальника МСЧ-59 Андрея Капустина, был поставлен 53 горожанам. 45 из них не были привиты», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

В целом уровень заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом в закрытом городе ниже эпидпорога на 23%.

В Пензенский области (без учета Заречного) заболеваемость ОРВИ на 73% ниже уровня эпидпорога. За неделю с 11 по 17 февраля зарегистрирован 21 случай гриппа (с начала сезона - 39).

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Гость|19.02.2019 11:29|

И не одного больного Лося

Имя: Гость
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