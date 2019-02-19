19.02.2019 | 16:27

Сотрудники Пензенского зоопарка выложили в Сеть видеопоздравление могильника Куси с Днем орнитолога (это биологи, которые специализируются на изучении птиц).

«Именно 19-го числа последнего месяца зимы почитают труд орнитологов, начало деятельности которых восходит еще к древнегреческому периоду. Одним из первых представителей данной профессии является мыслитель и философ Аристотель», - сообщили в учреждении.

19 февраля 1983 года было организовано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР, позднее именно в этот день предложили отмечать профессиональный праздник.

В Пензенском зоопарке работает целая секция орнитологии, имеется большая коллекция птиц.

«Все подопечные чувствуют себя замечательно и регулярно приносят потомство, что говорит о правильной работе службы орнитологии», - добавили в учреждении.