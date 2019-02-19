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Общество | В Пензенском зоопарке могильник Куся поздравила орнитологов с праздником

19.02.2019|16:27
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Сотрудники Пензенского зоопарка выложили в Сеть видеопоздравление могильника Куси с Днем орнитолога (это биологи, которые специализируются на изучении птиц).

«Именно 19-го числа последнего месяца зимы почитают труд орнитологов, начало деятельности которых восходит еще к древнегреческому периоду. Одним из первых представителей данной профессии является мыслитель и философ Аристотель», - сообщили в учреждении.

19 февраля 1983 года было организовано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР, позднее именно в этот день предложили отмечать профессиональный праздник.

В Пензенском зоопарке работает целая секция орнитологии, имеется большая коллекция птиц.

«Все подопечные чувствуют себя замечательно и регулярно приносят потомство, что говорит о правильной работе службы орнитологии», - добавили в учреждении.

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Гость|19.02.2019 16:59|

Ничо-ничо, еще немного такого поступательного развития и всех нас тоже начнут могильники поздравлять.

Гость|19.02.2019 17:16|

То есть кто такой орнитолог они удосужились объяснить а кто такой могильник - нет. Прелестно!

Гость|19.02.2019 17:18|

Любой школьник знает, кто такой орнитолог и кто такой орел-могильник.

Гость|19.02.2019 17:18|

Гость писал(a):

Ничо-ничо, еще немного такого поступательного
А вот и дурачок отдуплился, вскудахнул.

Гость|19.02.2019 17:53|

Гость писал(a):

А вот и дурачок отдуплился, вскудахнул.
А ты думаешь, что здесь сейчас ты блестнул умом?

Имя: Гость
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