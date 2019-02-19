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Общество | В Пензенской области до 10 марта обочины дорог должны очистить от снега

19.02.2019|11:30
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В Пензенской области до 10 марта обочины на всех дорогах регионального и муниципального значения освободят от снега. До 1 марта необходимо очистить там водопропускные трубы.

Такие поручения дал министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев на рабочем совещании, где обсуждались вопросы обеспечения свободного пропуска паводковых вод через трассы.

Кроме того, каждому предприятию, отвечающему за содержание автодорог, нужно создать аварийные бригады, укомплектованные спецтехникой, которые можно было бы задействовать при подтоплении проезжей части.

«На каждом дорожном предприятии заготовить необходимое количество мешков с песком, создать аварийный запас щебня», - процитировала данное Александром Гришаевым задание пресс-служба министерства.

В понедельник, 18 февраля, на видеоконференции губернатор Иван Белозерцев предупредил глав районов о том, что они должны быть готовы к худшему развитию событий при паводке и сделать все возможное, чтобы не пришлось компенсировать потери населению.

В апреле 2018 года во время паводка был введен режим чрезвычайной ситуации в шести районах Пензенской области: Сердобском, Нижнеломовском, Мокшанском, Каменском, Иссинском и Пензенском.

Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость|19.02.2019 11:46|

А почему сейчас нельзя? Снега нет

Гость|19.02.2019 11:48|

Гость писал(a):

А почему сейчас нельзя? Снега нет
А потому что до 10 марта он сам растает. А по финансовым отчетам - расчистят.

Гость|19.02.2019 12:23|

Подскажите куда жаловаться, если дорога не чищена, нет проезда к школе и к дому, за всю зиму не чистили ни разу, "торчали" на ней 49 минут...

Гость|19.02.2019 12:25|

Снегу поручили растаять до 10 марта! А если он не справится?

Гость|19.02.2019 12:33|

А после первого сильного снегопада говорили, что дороги расчистят в течении 3 дней

Гость|19.02.2019 12:42|

Меня терзают смутные сомнения, а 10 августа обочины очистятся от снега или все так и останется?

Гость|19.02.2019 13:03|

давайте на месяц перенесем, и оно само растает.

НО бюджет на это мы конечно же освоим!

Имя: Гость
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