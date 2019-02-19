19.02.2019 | 11:30

В Пензенской области до 10 марта обочины на всех дорогах регионального и муниципального значения освободят от снега. До 1 марта необходимо очистить там водопропускные трубы.

Такие поручения дал министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев на рабочем совещании, где обсуждались вопросы обеспечения свободного пропуска паводковых вод через трассы.

Кроме того, каждому предприятию, отвечающему за содержание автодорог, нужно создать аварийные бригады, укомплектованные спецтехникой, которые можно было бы задействовать при подтоплении проезжей части.

«На каждом дорожном предприятии заготовить необходимое количество мешков с песком, создать аварийный запас щебня», - процитировала данное Александром Гришаевым задание пресс-служба министерства.

В понедельник, 18 февраля, на видеоконференции губернатор Иван Белозерцев предупредил глав районов о том, что они должны быть готовы к худшему развитию событий при паводке и сделать все возможное, чтобы не пришлось компенсировать потери населению.

В апреле 2018 года во время паводка был введен режим чрезвычайной ситуации в шести районах Пензенской области: Сердобском, Нижнеломовском, Мокшанском, Каменском, Иссинском и Пензенском.