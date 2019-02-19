19.02.2019 | 17:03

По состоянию на февраль 2019 года у 47 000 жителей Пензенской области диагностирован сахарный диабет. С каждым годом число больных увеличивается примерно на 2 500.

При этом у большого количества пациентов диабет остается невыявленным. Такие данные обнародовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«В Пензенской области продолжительность жизни у больных сахарным диабетом I типа составляет 57,1 года, II типа - 73,7 года», - сообщила главный внештатный специалист-эндокринолог минздрава Екатерина Князькина.

В среднем по России эти показатели ниже: 53,7 года - для I типа и 73,1 - для II.

В декабре 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Пензенская область входит в число регионов, где отмечается повышенная заболеваемость диабетом из-за ожирения.