Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 фев 2019|17:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  74.82  |  $  66.20
 

Общество | В Пензенской области диабетики живут дольше, чем в среднем по России

19.02.2019|17:03
Печать

По состоянию на февраль 2019 года у 47 000 жителей Пензенской области диагностирован сахарный диабет. С каждым годом число больных увеличивается примерно на 2 500.

При этом у большого количества пациентов диабет остается невыявленным. Такие данные обнародовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«В Пензенской области продолжительность жизни у больных сахарным диабетом I типа составляет 57,1 года, II типа - 73,7 года», - сообщила главный внештатный специалист-эндокринолог минздрава Екатерина Князькина.

В среднем по России эти показатели ниже: 53,7 года - для I типа и 73,1 - для II.

В декабре 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Пензенская область входит в число регионов, где отмечается повышенная заболеваемость диабетом из-за ожирения.

0
0
0
0
 
Гость|19.02.2019 17:51|

penzainform.ru писал(a):

Пензенская область входит в число регионов, где отмечается повышенная заболеваемость диабетом из-за ожирения.
Ожирение - это хорошо. Можно брать с ожиревших повышенный налог. Больше налогов - богаче страна!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!