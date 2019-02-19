19.02.2019 | 13:56

В среду, 20 февраля, в Пензе в конференц-зале технопарка «Рамеев» состоится обучающий семинар на тему «Участие представителей малого и среднего бизнеса в закупках» в соответствии с Федеральным законом № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», который проводит АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) совместно с партнерами и при поддержке правительства области.

Принять участие в мероприятии приглашаются представители малого и среднего бизнеса.

Семинар станет открытой площадкой для диалога предпринимателей и федеральных компаний: Корпорации МСП, крупнейших заказчиков, представленных в Пензенской области, и представителей электронных торговых площадок.

Мероприятие будет полезным для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, а также специалистов, отвечающих за проведение закупочных процедур, сотрудников отделов закупок и снабжения, отделов продаж, юристов и всех заинтересованных лиц.

Представители малого и среднего бизнеса смогут задать вопросы и получить ответы по особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ. На семинаре также будут раскрыты возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов (в т. ч. увеличению оборотных средств) от АО «МСП Банк».

В рамках семинара планируется разобрать основные аспекты действующего законодательства в сфере закупок; изучить особенности закупочных положений, порядка участия в торгах и заключения договоров; обсудить вопросы участия предприятий малого и среднего бизнеса Пензенской области в закупках крупнейших государственных корпораций.

По итогам семинара каждый участник получит актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций, познакомится с теми, кто неоднократно участвовал и побеждал в закупках.

Презентационные и методические материалы будут доступны для дальнейшего использования всем слушателям.

Зарегистрироваться для участия в семинаре можно на сайте семинар-мсп.рф. Он начнется в 10:00. Количество мест ограничено.