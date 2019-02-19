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Общество | В Пензе будут чаще проверять активность головного мозга спортсменов

19.02.2019|13:43
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Пензенские спортсмены будут проверяться на электроэнцефалографе. В областной врачебно-физкультурный диспансер поступило новое оборудование для исследований, позволяющих установить биоэлектрическую активность головного мозга.

С помощью ЭЭГ определяют, насколько организм адаптирован к предельным нагрузкам, каков риск возникновения процесса дезадаптации, то есть невозможности организма выдерживать те или иные физические нагрузки.

«Многолетние исследования у представителей разных видов спорта и квалификации позволяют выделить по рисунку ЭЭГ способности к успешной соревновательной деятельности», - заявила главный врач диспансера Юлия Смирнова.

Особенно проведение ЭЭГ актуально для тех, кто занимается автоспортом, картингом, парашютным и парусным спортом, скалолазанием, прыжками в воду, потому что здесь требуется внимание, быстрота реакции и точная координация движений.

По результатам электроэнцефалограммы врач оценивает процесс восстановления спортсмена после интенсивных нагрузок и решает вопрос о допуске его к дальнейшим тренировкам.

«Электроэнцефалографическое исследование в обязательном порядке проводится спортсменам, перенесшим черепно-мозговую травму, в данном случае ЭЭГ показывает глубину страдания головного мозга. ЭЭГ-исследование проводится и в случае предъявления жалоб на приступы потери сознания.

Электроэнцефалография – полностью безболезненная, безопасная процедура которую можно проводить даже несколько раз в день», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|19.02.2019 14:04|

В надежде найти мозги, так это бесполезно.

Гость|19.02.2019 14:07|

игроков из "команды" дизель проверьте.

можете из них контрольную группу сделать, как начало отсчета мыслящих спортсменов.

Гость|19.02.2019 14:52|

Лучше бы проверили мозги у городских чиновников!!! Постоянно какую - нибудь херню придумывают!

Имя: Гость
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