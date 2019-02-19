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Общество | В кузнецких школах с 1 сентября может увеличиться стоимость обедов

19.02.2019|10:22
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В школах Кузнецка с 1 сентября 2019 года может увеличиться стоимость питания, так как качественно накормить детей на установленную сейчас сумму сложно.

Об этом шла речь на оперативном совещании в местной администрации в понедельник, 18 февраля.

Мэр города Сергей Златогорский поручил обсудить с родительским сообществом повышение цены обеда с учетом мер поддержки для льготной категории семей.

Кроме того, замглавы Ивану Малкину Сергей Златогорский дал задание вместе с представителями общественности еженедельно наведываться в столовые двух-трех детсадов или школ.

«Проверять без предупреждения, чтобы не было парадных ситуаций. Смотреть весь спектр: и качество продуктов, и полноту порций, и что нравится или не нравится детям», - уточнил Сергей Златогорский.

В пензенских школах плата за питание возросла с 1 января 2019 года. Сейчас для детей 7-10 лет завтрак стоит 55 рублей, обед - 75; для детей 11-18 лет завтрак стоит 60 рублей, обед - 85.

Стоимость питания в детских садах Пензы повысили с сентября 2018 года, поэтому с 1 января 2019-го она не изменилась. Плата за малыша в возрасте до трех лет увеличилась на 10 рублей и составляет 80 рублей в день. За ребенка от трех до семи лет она возросла на 17 рублей и достигает 92 в день.

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Гость|19.02.2019 11:01|

Да ну не верю! Патриотов за их же деньги кормят. Бред.

Имя: Гость
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