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Общество | Студентки Пензы начали готовиться к весеннему конкурсу красоты

19.02.2019|18:35
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Участницы традиционного весеннего конкурса красоты и грации начали готовиться к шоу, которое пройдет 14 марта на сцене областной филармонии. Титул «Мисс студенчество - 2019» достанется одной из девушек.

«Мы посвящаем все сказке. Красота - это сказочное состояние души и тела, поэтому вы увидите много сказочных событий, героев, ситуаций на сцене», - рассказала режиссер конкурса Ольга Букина.

Творческого задания в традиционном формате не будет. Конкурс претерпевает изменения и частично перемещается в интернет-пространство, в одну из социальных сетей.

«Они получают творческие задания и выкладывают у себя на страницах. Все зрители могут посмотреть по хэштегу #студенты2019мисс», - сообщил председатель Союза молодежи Пензенской области Сергей Зиновьев.

Самое зрелищное представление будет в филармонии. Уже во всю идет работа над номерами, шьются костюмы и купальники для конкурсанток.

«Очень интересно, я думаю, будет. Все выходы будут разные, и все более чем устраивает из костюмов, очень нравится», - отметила участница конкурса Мария Тюлюкина.

«Я хочу научиться работать в коллективе, потому что это пригодится мне в будущей профессии: я дизайнер, нужно учиться работать с людьми», - пояснила участница конкурса Яна Лукьянец.

Впереди у девушек - чуть меньше месяца испытаний. Это не только тренировки, примерки, но еще и внутренняя работа над собой.

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