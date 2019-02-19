19.02.2019 | 12:51

Судебные приставы заставили жителя Мокшана уплатить штраф за пьяное вождение - 30 000 рублей.

Мужчина сел за руль нетрезвым в июле 2018 года. Его задержали сотрудники ГИБДД, составили протокол, после чего оштрафовали.

Однако в установленный законом срок - 60 дней со дня вступления постановления в законную силу - должник деньги не перечислил. Свою вину он отрицал.

В конце января дело перешло к приставам. Они известили мокшанца о возможных мерах принудительного исполнения и взыскании с него 7% от суммы долга за несвоевременную оплату.

После этого сельчанин сразу погасил всю сумму задолженности, сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.