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Общество | Приставы уговорили мокшанца признать вину за пьяное вождение

19.02.2019|12:51
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Судебные приставы заставили жителя Мокшана уплатить штраф за пьяное вождение - 30 000 рублей.

Мужчина сел за руль нетрезвым в июле 2018 года. Его задержали сотрудники ГИБДД, составили протокол, после чего оштрафовали.

Однако в установленный законом срок - 60 дней со дня вступления постановления в законную силу - должник деньги не перечислил. Свою вину он отрицал.

В конце января дело перешло к приставам. Они известили мокшанца о возможных мерах принудительного исполнения и взыскании с него 7% от суммы долга за несвоевременную оплату.

После этого сельчанин сразу погасил всю сумму задолженности, сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.

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Гость|19.02.2019 13:20|

2100 решили исход противостояния. А может мужик прав?

Имя: Гость
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