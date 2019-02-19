19.02.2019 | 16:47

В коридорах и классах школы № 8 не найти ни одного ученика. А все педагоги уместились в единственной аудитории: проводят семинар, набираются новых знаний. Свободное время возникло из-за отсутствия уроков - учебное заведение полностью закрыто на карантин из-за появления слишком большого числа кашляющих и чихающих школьников.

«Буквально в два-три дня дети сразу начали болеть очень сильно», - рассказала заместитель директора школы № 8 Ольга Скобей.

Статистика накануне закрытия школы была неутешительной.

«Второй класс - 39,3%, третий - 31%, четвертый - 32%, пятый - 30%, седьмой - 31% и девятый - 32%», - добавила Ольга Скобей.

В конце 2018 года в Пензе на карантин полностью уже закрывали школы № 7 и 46. В середине февраля в 11 учебных заведениях на вынужденные каникулы ушли отдельные классы - их было 26. К концу зимы пациентов у врачей все больше.

«За прошедшую неделю на территории области зарегистрировано 3 349 случаев ОРВИ, заболеваемость находится ниже эпидпорога на 73%. В Пензе суммарная заболеваемость составила 1 452 случая, наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в Кузнецке, в Неверкинском и Лопатинском районах», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Увеличилось количество детей, которых поразили острые респираторные вирусные инфекции, - их около 44% от общего числа заболевших.

В школе № 8 больше всего работы у уборщиц - помещения обрабатывают с хлоркой. Там уже готовятся к возвращению детей: педагоги обзвонили учеников и выяснили, что многие выздоровели. Однако о том, что грипп и ОРВИ покидают Пензу, это не говорит.

На сайте Роспотребнадзора появилась рекомендация в ближайшее время в общественных местах носить маски. В прошлом году эпидемия пришла в регион в марте.