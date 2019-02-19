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Общество | Пензенские родители приняли участие во встрече журналистов и минздрава

19.02.2019|16:23
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Открытым получился финал встречи журналистов и чиновников регионального минздрава. Родители детей, посещавших санаторий «Солнышко», из первых уст захотели услышать о будущем учреждения. Его деятельность приостановлена в конце января из-за аварийного состояния строения на улице Гагарина.

«Мы не требуем оставить это здание, мы просто хотим, чтобы это учреждение сохранилось», - уточнила Динара Москаева.

«Аналогичное помещение нужно найти и создать его с теми условиями, которые сейчас подходят под действующие нормативы, и мы сейчас этим очень активно занимаемся. Мы не можем заменить ничем это здание. Форма организации санатория требует реорганизации, и она планировалась, но постепенно, не сразу, не так, как произошло у нас с этим заездом», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Конкретной даты, когда подыщут необходимое здание, в министерстве не назвали. Требования к размещению детей в учреждениях, подобных «Солнышку», изменились. В качестве примера приводят необходимость наличия лифта, если в здании больше двух этажей.

На время, пока идет поиск новой крыши для детей и коллектива санатория, ребят обещают не оставлять без помощи.

«Никакой информации, никакой конкретики не было», - заявила Алена Суетова.

«Детские поликлиники и дневные стационары при городской детской поликлинике и при больнице Филатова и реабилитационные койки на территории областной больницы имени Филатова», - отметила Марина Воробьева.

«Получается как дневной стационар, а дети здесь находились в течение дня, им было комфортно, они проходили лечение, и спали, и играли. Не каждый ребенок пойдет в больницу на какие-то определенные процедуры», - заключила женщина.

В «Солнышке» помощь оказывали малышам, страдающим частыми простудными заболеваниями. С недавнего времени, по словам Марины Воробьевой, постоянные ОРЗ, ОРВИ не являются показанием для прохождения курсов санаторного лечения, поэтому в прежнем виде учреждение работать не может, а каким оно будет - вопрос остается открытым.

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Гость|19.02.2019 18:51|

penzainform.ru писал(a):

С недавнего времени, по словам Марины Воробьевой, постоянные ОРЗ, ОРВИ не являются показанием для прохождения курсов санаторного лечения, поэтому в прежнем виде учреждение работать не может, а каким оно будет - вопрос остается открытым.
Дело выжить - Ваше дело???

Гость|19.02.2019 18:52|

ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДУТ ТОВАРИЩИ.

Имя: Гость
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